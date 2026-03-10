Благовещенка отдала 22 млн рублей пожилой мошеннице, прилетевшей из Москвы

Жительница Благовещенска отдала около 22 млн рублей пожилой мошеннице, которая прилетела из Москвы. Преступница действовала по стандартной схеме, сообщает Amur Mash .

62 летней женщине позвонили якобы из службы доставки и попросили сообщить код из СМС. Вскоре она получила сообщение о взломе аккаунта на госуслугах и оформлении доверенности. Затем с жертвой связались лжесотрудники службы безопасности и Росфинмониторинга, последний из которых убедил пенсионерку снять деньги и положить в банковскую ячейку.

Пострадавшая перевела скамерам больше 12 млн рублей, еще около 10 передала наличными столичной пенсионерке. На опубликованных кадрах видно, как жертва передает мошеннице деньги под окнами многоэтажки, после чего женщины расходятся в разные стороны.

Правоохранительные органы задержали московскую пенсионерку. Согласно данным СК, мошенница успела обмануть людей и в других городах.

