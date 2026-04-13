Бьют шокером и хватают за волосы: студентку медколледжа в Казани жестко травят

В Казани девушку в медколледже ударили шокером и чуть не поставили на колени

В одном из медицинских колледжей Казани в Республике Татарстан затравили девочку во время пар. Ее сперва ударили электрошокером, а потом хватали за волосы и хотели поставить на колени, сообщает в своем Telegram-канале директор Лиги безопасного интернет, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Студентку травят уже долгое время. Мизулина пообещала отправить материалы в прокуратуру и попросить, чтобы организовали проверку.

Подписчик рассказал Мизулиной, что на девочку оказывают как эмоциональное, так и физическое давление. К тому же она сирота.

Ранее студент колледжа в Кемерове пырнул одногруппника в шею ножом из-за конфликта. Он случился на паре.

