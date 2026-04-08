Студент устроил жестокую поножовщину в колледже Кемерова

сегодня в 17:26

Студент пырнул ножом в шею однокурсника в колледже Кемерова

Студент колледжа в Кемерове ударил одногруппника керамическим ножом в шею во время пары. Об этом NGS42.ru рассказали в Минобразования.

Поножовщина случилась днем 7 апреля в одном из техникумов Кемерова. Между двумя одногруппниками произошел конфликт на паре.

После удара ножом пострадавшего увезли в больницу. Нападавший нанес легкий вред его здоровью.

Студента, который ударил одногруппника ножом, задержали. Между парнями были долгие неприязненные отношения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.