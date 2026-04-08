Студент устроил жестокую поножовщину в колледже Кемерова
Студент пырнул ножом в шею однокурсника в колледже Кемерова
Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори
Студент колледжа в Кемерове ударил одногруппника керамическим ножом в шею во время пары. Об этом NGS42.ru рассказали в Минобразования.
Поножовщина случилась днем 7 апреля в одном из техникумов Кемерова. Между двумя одногруппниками произошел конфликт на паре.
После удара ножом пострадавшего увезли в больницу. Нападавший нанес легкий вред его здоровью.
Студента, который ударил одногруппника ножом, задержали. Между парнями были долгие неприязненные отношения.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.