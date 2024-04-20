Бизнесмена застрелили около магазина в подмосковной Балашихе

В центре подмосковной Балашихи киллер расстрелял 60-летнего владельца одного из местных магазинов. Видеозапись с моментом убийства опубликовал Mash .

На кадрах видно, как бизнесмен подъезжает к магазину на своем автомобиле Mercedes. Затем мужчина выходит из машины и в этот момент к нему со спины подбегает киллер, который делает 5 выстрелов в упор.

Убийца был одет во все черное и ждал свою жертву на парковке около получаса. После убийства злоумышленник скрылся с места преступления.

На месте происшествия работают криминалисты. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

Ранее в центре дагестанского Дербента в кафе «Октябрь» мужчине прострелили ногу. Подозреваемый скрылся с места преступления на Lexus LX570. Сотрудники полиции разыскивают мужчину.