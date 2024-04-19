В центре дагестанского Дербента в кафе «Октябрь» мужчине прострелили ногу

Полиция разыскивает подозреваемого в стрельбе в центре дагестанского Дербента, который прострелил ногу посетителю кафе и скрылся с места преступления на Lexus LX570, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам очевидцев, подозреваемый в стрельбе сначала находился в кафе вместе с потерпевшим. В какой-то момент он выбежал на улицу, развернулся в сторону кафе и несколько раз выстрелил внутрь помещения, где в том числе находились семьи с детьми.

Взрослые тут же начали прикрывать собой детей прямо на полу. Позднее выяснилось, что пострадал 38-летний мужчина, который получил пулю в ногу из травматического пистолета 28-летнего злоумышленника. Среди детей пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали нелегала, которого подозревают в убийстве байкера в Москве. Подозреваемый в убийстве накинулся на потерпевшего с ножом из-за замечания о неправильной парковке.