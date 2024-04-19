Волк опубликовала видео допроса подозреваемого в убийстве байкера в Москве

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале показала видео допроса 21-летнего Шахина Аббасова, который подозревается в убийстве байкера 17 апреля в Москве.

Видео допроса подозреваемого в убийстве 24-летнего байкера в Москве сняли в Ростовской области после его задержания. На кадрах ролика видно растерянного 21-летрнего Шахина Аббасова, который не сразу начал отвечать на вопросы правоохранителей.

Стражу порядка пришлось несколько раз попросить подозреваемого в убийстве назвать свое имя, затем место проживания и рассказать, понимает ли он, за что его задержали.

«Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву», — написала Волк.

Конфликт между байкером Кириллом и автомобилистом произошел 17 апреля. Мотоциклист сделал замечание 21-летнему мужчине за неправильную парковку, после чего между ними завязалась драка. По данным следствия, в какой-то момент Аббасов достал нож и ударил им оппонента, а через некоторое время вместе с братом бросился в бега.

Пострадавшего в конфликте байкера госпитализировали, но медики ничего не смогли сделать. В больнице 24-летний мужчина скончался от полученных ранений.

Сбежавшего подозреваемого в убийстве искали двое суток и поймали в Ростовской области. В рамках расследования уголовного дела также задержали и допросили отца предполагаемого убийцы.