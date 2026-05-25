Битва на арматурах: массовая драка рабочих на стройке в Митине попала на видео

Жители столичного района Митино пожаловались на массовую драку рабочих на стройке. В ходе конфликта специалисты избивали друг друга ногами, арматурой и кирпичами, сообщает Mash .

Очевидцы сняли разборки на видео. В кадре показана строительная площадка, где собралось больше десятка рабочих. Судя по всему, между строителями произошел конфликт, который перерос в драку.

Причины ссоры не раскрываются, но в ходе разборок рабочие били друг друга всеми подручными средствами: кто-то сошелся в бою на металлических арматурах, другие кидались друг в друга кирпичами. Третьи били оппонентов ногами.

В одном кадре показано, как рабочие бьют арматурами коллегу, который на земле дерется с другим мужчиной. Несколько строителей попытались разнять драку. У них это получилось сделать с трудом.

На месте ЧП в прошлом году началось строительство школы. Жители района периодически жалуются на постоянные беспорядки и частые разборки.

