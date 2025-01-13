Bild*: сотрудника немецкой разведки нашли мертвым в Пакистане

Тело 54-летнего сотрудника посольства Германии, работающего на Федеральную разведывательную службу (BND), обнаружили в столице Пакистана, сообщает «Bild на русском» *.

Томас Б. два дня не появлялся на работе и не отвечал на звонки. Тело обнаружили в его квартире в охраняемом дипломатическом районе Исламабада.

Последний раз сотрудник немецкой разведки выходил на связь вечером 11 января через мессенджер WhatsApp. Полиция предполагает, что причиной смерти могли стать проблемы со здоровьем, так как мужчина проходил лечение из-за проблем с сердцем. При этом на фотографиях на лице погибшего видна кровь. Причина смерти пока не установлена.

Томас Б. работал в Пакистане 3,5 года и считался опытным специалистом по кризисным регионам. МИД Германии выразил соболезнования, а BND отказалась комментировать смерть своего сотрудника.

Работа в Пакистане опасна из-за внутреннего конфликта с исламистскими группировками. Исламабад получил высокий рейтинг в системе оценки угроз МИД Германии.

Ранее разведывательный американский самолет Boeing был замечен у государственной границы России со стороны воздушного пространства Финляндии.

*СМИ признано в России иностранным агентом.