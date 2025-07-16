В Подмосковье отремонтировали 45 участков дорог к малым населенным пунктам

В Московской области специалисты «Мосавтодора» завершили укладку покрытия на 45 участках дорог к малым населенным пунктам. Работы провели на региональных дорогах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Более 150 км нового покрытия уложили на 45 участках региональных дорог, что позволило обеспечить комфортный проезд жителей к 70 поселкам, деревням и селам Подмосковья. Сейчас дорожники продолжают ремонт 24 подъездов к малым населенным пунктам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Так, отремонтировали и нанесли разметку на двух участках дороги «М-10 Россия — Воздвиженское — Высоковск» в округе Клин: от Ленинградского шоссе до поселка городского типа Решетниково, и между деревнями Подорки и Третьяково — здесь также расположены деревни Хлыниха и Васильково.

Также покрытие обновили на участке Шатурского шоссе у деревни Заполицы Орехово-Зуевского округа, на дороге к деревне Стрешневы Горы м. о. Лотошино, на участке Старого Симферопольского шоссе — к деревне Васильевское г. о. Серпухова, на участке Старого Ярославского шоссе — к селу Рахманово и деревне Талицы Пушкинского округа и на других участках.

Сейчас работы ведутся на Крекшинском шоссе в Одинцовском округе, подъезде к деревням Гавриловская, Кудиновская, Станинская и Алешино и поселку Новый в округе Егорьевск, подъезде к деревням Гавриково, Ботвиново, Томарово и поселку Мещерское в округе Чехов и на других дорогах.

Всего в рамках ремонтного сезона к осени планируется отремонтировать более 100 подъездов к малым населенным пунктам общей протяженностью более 350 км. Помимо укладки покрытия на участках ремонта нанесут разметку и укрепят обочины.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте ведомства: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/programma-remonta-dorog-na-2025-god.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья в нашем официальном Telegram-канале: @dorogitransport.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.