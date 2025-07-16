Глава Минпросвещения РФ обозначил приоритеты развития допобразования в стране

Правительство РФ утвердило план мероприятий второго этапа Концепции развития дополнительного образования детей на 2025–2030 годы. Документ стал продолжением первого этапа и федерального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках которых в образовательных организациях по всей стране создали более 1,4 млн новых мест дополнительного образования, а современное оборудование получили более 12,6 тыс. учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В системе дополнительного образования участвуют более 19,4 млн детей. Работают 87 628 организаций, в том числе почти 39 тыс. школ, реализующих дополнительные общеобразовательные программы. Треть детей обучаются в сельской местности.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, основное внимание в 2025–2030 годах уделят доступности и качеству программ, обновлению их содержания, расширению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, созданию равных возможностей для всех независимо от места жительства и состояния здоровья.

Одним из приоритетов станет синхронизация общего и дополнительного образования. Предполагается интеграция программ с учебными предметами и программами воспитания — так дети смогут развивать интересы и углублять знания в различных сферах. Дополнительное образование должно стать еще более разнообразным и интересным, отвечая современным запросам учащихся и их родителей.

В числе ключевых задач — развитие системы финансирования через социальные сертификаты. Планируется, что к 2030 году не менее 30% детей в каждом субъекте страны смогут бесплатно посещать кружки и секции по своему выбору. Это решение, как отмечают в Министерстве просвещения РФ, сделает систему дополнительного образования более гибкой и открытой, а также повысит конкуренцию между организациями.

В Минпросвещения планируют совершенствовать и цифровые сервисы. Портал «Госуслуги» дополнится функцией подписки на уведомления о новых программах. Процесс записи станет удобнее и прозрачнее.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима отметила, что регион активно развивает инфраструктуру и цифровую экосистему дополнительного образования.

«Сегодня в Подмосковье реализуется более 43 тыс. дополнительных общеразвивающих программ, которые размещены и доступны для каждой семьи на портале АИС „Навигатор“. По итогам 2024 года более 86% детей охвачено дополнительным образованием, 38% детей используют социальный сертификат», — сказала Сулима.

По словам замминистра образования региона, в Подмосковье продолжают совершенствовать процесс записи в кружки и секции с использованием цифровых ресурсов — от выбора программы до заключения договора в электронном виде и зачисления ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.