Самолет разведки США два часа летал у границы с Россией

Разведывательный самолет Boeing со стороны Финляндии следил за Россией

Разведывательный американский самолет Boeing со стороны воздушного пространства Финляндии следил за Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США… пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный борт следовал с авиабазы Уоддингтон в Великобритании и летал на высоте около десяти километров.

Ранее российский самолет-разведчик Ил-20 совершил полет над Балтийским морем, его сопровождали немецкие истребители.