Более 1 тыс пенсионеров Сергиево-Посадского округа посетили сенсорную комнату

Сенсорная комната начала работать осенью прошлого года в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Сергиево-Посадский». Ее открыли ко Дню пожилого человека в честь пятилетнего юбилея клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации округа.

Комната оснащена современным и интерактивным оборудованием. Оно подбиралось специалистами центра с учётом особенностей пожилых людей. Сеансы в сенсорной комнате подходят для реабилитации людей с деменцией и возрастными нарушениями слуха и зрения, а также для участников СВО, получивших серьезные ранения.

Световое, звуковое и тактильное оборудование комнаты воздействует на все органы чувств. Особую атмосферу создают воздушно-пузырьковые колонны, фиброоптические модули, интерактивные проекторы, стол для рисования песком. Массажные кресла, оснащенные подогревом, позволяют ускорить микроциркуляцию организма, улучшить питание мышц, снять отёк и боль. Сеанс длится 15 минут и проходит под контролем специалистов по реабилитации и психологии.

Записаться можно по телефону Комплексного центра: 8(496)540-46-07. Сенсорная комната работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв на обед — с 13:00 до 14:00.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

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