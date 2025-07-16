Кабачки и тыкву уже 5 лет выращивают в экспериментальном огороде на КПО Восток

Вот уже пять лет на комплексе по переработке отходов в муниципальном округе Егорьевск специалисты реализуют концепцию выращивания овощей на технологическом грунте. В нынешнем сезоне высажены новые партии кабачков, тыквы и картофеля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Эксперимент предприятия уникален. Ведь если применение компоста домашнего производства давно стало привычным делом, то изучение влияния органических соединений, прошедших цикл сбора, сортировки и переработки, потребовало тщательной научной оценки.

Чтобы проверить эффективность нового подхода, на КПО были созданы две крупные опытные грядки открытого типа. Одна из них полностью заполнена техногрунтом, другая — традиционным почвенным субстратом. Каждое лето специалисты фиксировали динамику роста растений, сроки начала цветения, особенно внимательно изучали химический состав плодов на предмет содержания тяжелых металлов.

За прошедшие годы на опытных участках выращивались разнообразные культуры: тыквы, кабачки, огурцы, томаты, болгарский перец, зелень и картофель. Урожаи отправлялись на экспертизу в лабораторию центра гигиены и эпидемиологии в городе Коломна.

«На территории Подмосковья работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они автоматизированы и оснащены новейшим оборудованием. Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы. Сейчас отбирается более 40 компонентов вторсырья — макулатура, стеклянная тара, металл и другие. Безусловно, все технологические процессы на комплексах необходимо продолжать совершенствовать, а также стараться создавать более безопасные и благоприятные условия, в том числе и для сотрудников таких предприятий», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Полученные результаты регулярно показывали и продолжают показывать, что уровень примесей значительно ниже допустимых норм.

Все это говорит об удачном итоге испытаний. Именно поэтому проект планируется совершенствовать и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.