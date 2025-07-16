В Подольске 3 котельные закольцуют для улучшения теплоснабжения мкр Ново-Сырово

В Подольске закольцуют между собой три котельные на улице Почтовой, в Сыровском тупике и Художественном проезде, работы уже начались. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход модернизации теплового хозяйства на Силикатной.

«Чтобы повысить надёжность подачи тепла и горячей воды в микрорайоне, как и планировали, закольцуем между собой три котельные: на улице Почтовой, в Сыровском тупике и Художественном проезде, 2. Осмотрел многоквартирные дома, пообщался с жителями. Обсудили множество тем, а главное услышал предложения подольчан по благоустройству территории после завершения всех работ», — сказал Артамонов.

На котельной на Художественном проезде идет плановый профилактический ремонт. Там почистили теплообменники, установили дополнительный насос, заменили несколько задвижек. Завершают обмуровку котла, это обеспечит теплоизоляцию, герметизацию и защиту оборудования. Этот объект теплоснабжения соединят новой теплотрассой протяженностью почти 110 м с уже реконструированными в рамках госпрограммы сетями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.