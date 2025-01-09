Безумный ревнивец сжег бывшую жену вместе с частным домом в Подмосковье

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В Подмосковье мужчина сжег дом вместе с бывшей женой

В деревне Алабушево городского округа Солнечногорск 38-летний мужчина застал бывшую сожительницу с другим. Он решил расправиться с ними — купил бензин, облил входную дверь и поджег ее, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Женщина скончалась на месте происшествия. Ее знакомый и сосед успели выбраться из горящего дома. Возбуждено уголовное дело по факту убийства с особой жестокостью. Прокуратура контролирует результаты расследования.

Правоохранители установили личность преступника. Мужчина подтвердил свою причастность к поджогу. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее Останкинский суд Москвы арестовал двух мужчин по обвинению в поджоге электричек в Подмосковье. Обвиняемых отправили под стражу до 28 февраля 2025 года.