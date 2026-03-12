сегодня в 18:43

Безработный устроил пожар на кладбище в Ангарске, чтобы согреться

На кладбище в Ангарске произошел пожар. Предварительно, его устроил безработный, чтобы согреться, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сообщения об огне на кладбище поступили в дежурную часть управления МВД России по Ангарскому городскому округу утром 11 марта. По предварительным данным, к пожару причастен ранее судимый 50-летний безработный местный житель.

Правоохранители считают, что в ночь на 11 марта он пытался согреться и поджег ритуальные элементы. Полицейские нашли вероятного виновника. У мужчины диагностировали переохлаждение. Его поместили в больницу.

Полицейские продолжают разбираться в инциденте.

Ранее подросток устроил поджог в офисе банка в подмосковном Путилкове. Он находился под влиянием мошенников.

