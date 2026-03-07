сегодня в 16:44

Подросток устроил поджог в офисе банка в подмосковном Путилкове

Офис, предположительно, ВТБ подожгли в подмосковном Путилкове. Его устроил 16-летний парень под влиянием мошенников, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел на улице Вольная. На опубликованной записи видно, что из офиса идет белый дым. Стекла в здании разбиты.

Подростка, который организовал взрыв в офисе банка, задержали. Его обманули аферисты. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и силовики.

Пресс-служба прокуратуры Московской области отметила, что 7 марта подросток, следуя указанием аферистов по телефону, пронес в офис банка канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил и поджег. Дело контролирует ведомство.

Ранее бензовоз взорвался возле газовой заправки в Подмосковье. Зарево от пожара было видно за несколько километров.

