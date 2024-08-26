Беженка из-под Суджи рассказала, как наемник из рядов ВСУ расстрелял ее соседку

Беженка рассказала, что в одном из сел Суджанского района Курской области наемник из рядов ВСУ расстрелял местную жительницу за то, что она назвала фашистом его и двух солдат ВСУ, сообщает MK.Ru .

Мать и сестра очевидца ужасной трагедии покинули село раньше. В тот момент в населенному пункте оставалось 10 человек.

По словам женщины, одна из местных жительниц назвала фашистами наемника и двух солдат украинской армии. После этого они расстреляли несчастную.

Согласно многочисленным сообщениям в прессе, во вторжении ВСУ в Курскую область помимо украинцев принимают участие и представители других народов, причем многие из них отличаются от коренного населения Украины куда более жестоким отношением к жителям российского региона.

Уроженцы каких стран засветились в ходе вторжения Украины в Курскую область и чем они успели «отметиться», читайте в материале РИАМО.