Бежал и упал: появились страшные кадры инцидента с ребенком в метро Петербурга

Момент травмирования ребенка на эскалаторе в метро Петербурга попал на видео

Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала в своем Telegram-канале видео инцидента, в котором мальчику на эскалаторе «зажевало» руку. Это случилось в вестибюле станции «Площадь восстания».

На записи видно, как мальчик бежит по эскалатору и падает. В этот момент его рука застревает в подъемном механизме.

Ребенок пытается подняться, но не может. Затем сотрудница метрополитена приостанавливает работу эскалатора и подходит к пострадавшему. Также на помощь мальчику бросается подоспевший снизу взрослый.

Ранее сообщалось, что пострадавшего четырехлетнего мальчика зовут Ярополк. Его увезли в больницу с переломами двух пальцев.