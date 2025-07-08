NBC: число погибших из-за наводнений в Техасе увеличилось до 104

Число погибших при наводнении в Техасе достигло 104 человек, сообщает RT со ссылкой на NBC News.

«По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших — 56 взрослых и 28 детях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спасатели до сих пор ищут 27 детей, которые находились в христианском лагере для девочек «Мистик» в округе Керр. Их считают пропавшими без вести.

Президент США Дональд Трамп уже назвал трагедию «шокирующей», пообещав федеральную помощь. Однако для семей пропавших девочек из церковного лагеря каждый час ожидания становится пыткой — спасатели буквально борются со временем, пока бушующая вода продолжает подниматься.