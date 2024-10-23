Переломало пальцы: в петербургской подземке эскалатор «зажевал» руку ребенка
SHOT: эскалатор «зажевал» руку четырехлетнему мальчику в метро Санкт-Петербурга
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В метро Санкт-Петербурга эскалатор «зажевал» руку четырехлетнему мальчику Ярополку. Пострадавший госпитализирован, сообщает SHOT.
Инцидент произошел в среду ночью. Ярополк вместе с родителями ехал на эскалаторе на станции «Площадь восстания». В один момент левая рука ребенка оказалась в подъемном механизме — тот «зажевал» ее, переломав два пальца.
Мальчика госпитализировали в педиатрический университет. Он находится в состоянии средней тяжести.
Один из эскалаторов на «Площадь восстания» в сентябре был закрыт на ремонт.
Ранее в Петербурге автобус с пассажирами угодил в яму с кипятком. Из-под земли его вытягивали с помощью эвакуатора.