Застрял в текстурах: в Петербурге автобус с пассажирами угодил в яму с кипятком

сегодня в 12:25

Автобус с пассажирами рухнул в яму с кипятком в Петербурге

Перевозивший пассажиров городской автобус угодил колесом в дыру с кипятком на Кронштадтской улице в Санкт-Петербурге и застрял там, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент случился у метро «Автово» из-за прорыва трубы — произошел подмыв грунта, дорога провалилась. В результате ЧП никто не пострадал, в автобусе № 66 находились 2 пассажира.

Сейчас ожидается прибытие эвакуатора, который вытянет автобус из-под земли.

Как заявили в городском комитете по энергетике, аварию и дефекты дорожного полотна планируют устранить к 13:00 19 октября. На время ремонта пришлось ограничить подачу тепла в ближайшие 3 здания.