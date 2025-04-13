Без электричества из-за сильного ветра остались примерно 9 тыс жителей Приморья

Без электричества из-за сильных порывов ветра со скоростью до 30 метров в секунду в Приморском крае случились аварии на ряде объектов энергетики. Из-за них был отключен свет, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Электричества лишилась 1 тыс. домов в Красноармейском, Находкинском, а также Партизанском, Большекаменском, Хасанском муниципальных округах. В них суммарно проживают примерно 9 тыс. человек.

В Хасанском муниципальном округе получила урон кровля многоквартирных домов вместе с инфраструктурой на дороге.

Прокуратура будет отслеживать, как быстро убирают последствия аварии.

Ранее сообщалось, что сильный ветер раскачивает автомобили на Золотом мосту во Владивостоке.