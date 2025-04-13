Сильный ветер сдувает автомобили с места на Золотом мосту во Владивостоке
Леус: сильный ветер раскачивает автомобили на Золотом мосту во Владивостоке
Фото - © Виктория Кольцова / Фотобанк Лори
Сильный ветер раскачивает из стороны в сторону автомобили, едущие по Золотому мосту во Владивостоке Приморского края. Об этом сообщает PrimaMedia.
Во Владивостоке идет ливень. Дует сильный ветер.
Из-за стихии все проезжающие по Золотому мосту Владивостока автомобили трясутся и раскачиваются из стороны в сторону.
Ранее сообщалось, что федеральную трассу «Байкал» перекрывали из-за лесных пожаров.