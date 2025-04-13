Сильный ветер сдувает автомобили с места на Золотом мосту во Владивостоке

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Леус: сильный ветер раскачивает автомобили на Золотом мосту во Владивостоке

Сильный ветер раскачивает из стороны в сторону автомобили, едущие по Золотому мосту во Владивостоке Приморского края. Об этом сообщает PrimaMedia.