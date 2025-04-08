Сибирь в огне: федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за лесных пожаров

Федеральную автодорогу «Байкал» перекрыли из-за сильного задымления вследствие лесных пожаров, бушующих в Иркутской области. Возгорания не удается полностью потушить из-за сильного ветра и неблагоприятной погоды, сообщает SHOT .

Пожары в Иркутской области начались 7 апреля. Площадь возгорания, по последним данным, превышает 25 000 гектаров.

Ликвидацией лесных пожаров занимаются экстренные службы и силы МЧС России.

Из-за пожаров в Забайкальском крае объявили режим ЧС, пожароопасная обстановка также сохраняется в Бурятии. Население регионов просят не допускать горения сухой травы и не разводить костры.