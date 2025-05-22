сегодня в 09:38

Бетонная плита рухнула на двух школьников на стройплощадке в Подмосковье

Подростки 11 и 12 лет пострадали из-за рухнувшей бетонной плиты на стройплощадке в Подмосковье, сообщает РЕН ТВ .

Одному школьнику плитой придавило ноги, другой мальчик попал под нее всем телом.

Первого пострадавшего доставили в медучреждение с переломами голени и костей таза, а второго — с травмами живота, спины и травматическим шоком.

Ранее 10-летний мальчик проткнул лицо палкой сверстнику в Пушкине в Подмосковье. Пострадавшему сделали операцию.