10-летний мальчик в Подмосковье проткнул палкой лицо другому ребенку

Инцидент произошел на детской площадке. Один 10-летний мальчик начал оскорблять другого и шутить о лишнем весе. Затем взял палку, надломил ее и остром концом проткнул кожу рядом с виском.

Пострадавшего увезли в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Там врачи сделали операцию и достали кусок дерева из головы. Ребенок проходит лечение.

Ранее школьник пырнул ножом защищавшего сестру подростка в Кабардино-Балкарии.