Школьник пырнул ножом защищавшего сестру подростка в Кабардино-Балкарии

сегодня в 15:28

Школьник пырнул ножом брата одноклассницы, который пытался защитить сестру в Кабардино-Балкарии. Пострадавший находится в реанимации, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в одной из школ города Прохладный. 14-летний Женя постоянно приставал к однокласснице по имени Ангелина.

Девочка пожаловалась на подростка 17-летнему брату. Он решил подкараулить обидчика у школы.

Во время беседы между юношами начался конфликт. Брат Ангелины нанес Жене удар по голове кастетом и бросил на землю. Школьник, в свою очередь, атаковал оппонента ножом в грудь.

Затем брат Ангелины отобрал острый предмет у подростка и нанес им два удара. Обоих ребят увезли в больницу.

У Жени травмированы затылок и ноги. Брат Ангелины попал в реанимацию, у него проникающее ранение груди.