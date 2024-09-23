«Бесы вселились»: мужчина более 40 раз ударил молотком по голове свою мать

В Омске мужчина нанес более 40 ударов молотком по голове собственной матери

В Омске в подъезде на улице Менделеева 45-летний мужчина нанес более 40 ударов молотком по голове своей 66-летней матери. Он заявил, что в женщину вселились бесы, сообщает Baza .

Мужчина выпивал в квартире, где живет и его мама. В какой-то момент он взял в руки молоток и набросился на женщину. Он нанес ей множество ударов по голове.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина набрасывается на сидящую на ступеньках старушку. После множественных ударов женщина вся в крови смогла добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь.

Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Пожилая женщина находится в реанимации, ее состояние оценивают как тяжелое. В отношении сына возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Омске 28-летний бывший участник специальной военной операции избил и зарезал экс-супругу у подъезда жилого дома. Суд арестовал мужчину.