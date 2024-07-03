Беспилотники ВСУ атаковали несколько сел в Грайворонском городском округе
Около села Головчино беспилотник атаковал работающий в поле автомобиль КамАЗ. Водитель получил тяжелые ранения, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мужчина в тяжелом состоянии с закрытым переломом костей таза и гематомой был госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
В результате другой атаки дрона в частном домовладении были выбиты окна, посечен забор, а осколками были посечены две легковушки.
Кроме того, в селе Безымено из-за сброса боеприпасов с двух беспилотников произошло возгорание трех единиц спецтехники на территории сельскохозяйственного предприятия.
Ранее ВСУ атаковали аэропорт в Белгородской области. В результате происшествия пострадали два человека.