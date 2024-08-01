Беспилотник взорвался в 5 м от входной двери дома Пономарева* под Киевом

В 5 м от входной двери дома политического деятеля Ильи Пономарева*, который расположен под Киевом, взорвался БПЛА, сообщает Baza .

Беспилотник ударил по дому Пономарева* в четверг утром. Здание получило повреждения.

Сам экс-депутат Госдумы рассказал, что в результате атаки беспилотника получил легкие травмы — осколочные ранения. Его здоровью ничего не угрожает.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал Пономарев* в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что сбежавшие из России бывшие депутаты готовят террористический план. Они хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.