Times: сбежавшие из России бывшие депутаты готовят террористический план
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Экс-депутаты, сбежавшие из России, готовят террористический план по дестабилизации страны, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне, сообщает Lenta.ru.
Британская газета The Times опубликовала статью на эту тему. По данным издания, около 60 уехавших из России политиков недавно встретились в Варшаве. Там они обсудили готовящийся план, который состоит из семи пунктов.
Проект, который собираются реализовать экс-депутаты, якобы содержит в себе призывы в адрес НАТО к действиям, ведущим к дестабилизации ситуации в РФ.
К примеру, они призывают ввести больше антироссийских санкций, предоставить больше оружия Украине и даже поддержать покушения на жизнь представителей власти.
Отмечается, что в разработке плана принимает участие бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*. Против него в феврале было возбуждено уголовное дело о госизмене, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.