Обыск проходит по делу Пономарева* в доме бывшего помощника экс-депутата Рашкина

По делу беглого политика Ильи Пономарева* следователи нагрянули с обысками в квартиру бывшего помощника экс-депутата Валерия Рашкина Николая Степанова, которого подозревают в связи с фигурантом дела, пишет ТАСС .

«Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Степанову — экс-помощнику экс-депутата Госдумы России Рашкина. Степанов подозревается в связях с беглым политиком Ильей Пономаревым*. В отношении Пономарева* из-за связей со спецслужбами Украины следственными органами возбужден ряд уголовных дел, в том числе о госизмене (275 УК РФ) и оправдании терроризма (205.2 УК РФ)», — сказал собеседник агентства.

Квартиру Степанова обыскивают из-за того, что он участвовал в съезде так называемых народных депутатов, который проходил на территории Польши.

Год назад следователи уже проводили обыски в квартирах муниципальных депутатов, которые связаны с Пономаревым*. Бывшего депутата заочно арестовали за распространение фейков о Вооруженных силах России.

*Признан в России иностранным агентом и включен в перечень террористов и экстремистов.