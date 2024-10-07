Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинский беспилотник атаковал учебное заведение в Белгородской области, сообщает SHOT.
Речь идет о школе в селе Вязовое Краснояружского района. Судя по опубликованным кадрам, серый дым поднимается с крыши здания.
По предварительным данным, пострадавших нет. Дети находятся на дистанционном обучении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дрон ВСУ атаковал предприятие в селе Песчанка. В результате произошло возгорание.