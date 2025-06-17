Беспилотник сбросил краску на российское торговое представительство в Швеции

В ночь на 17 июня торговое представительство РФ в Швеции было атаковано беспилотниками. Пролетевший над территорией БПЛА скинул на площадку перед центральным входом в здание пакет с краской, сообщает пресс-служба российского посольства в Швеции.

Торговое представительство — часть дипломатической миссии РФ в европейской стране. У ее территории и помещений есть иммунитет и привилегии по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Среди них — обязанности принимающей страны обеспечивать неприкосновенность иностранных миссий.

Это не первое нападение на здания российской дипмиссии в Швеции за последнее время. Подобные инциденты угрожают безопасности работников, а также портят имущество торгового представительства. Местные власти снова не смогли соблюсти взятые на себя международно-правовые обязательства, отметили в посольстве РФ.

Ранее США и Россия должны были провести консультации по нормализации работы посольств. Однако Вашингтон отменил их.