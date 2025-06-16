сегодня в 17:08

США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств

Вашингтон и Москва должны были провести консультации по нормализации работы посольств. Однако США отменили их, сообщает РИА Новости .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что цель консультаций заключалась в устранении «раздражителей» для нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран.

Однако встреча была отменена по инициативе американской стороны. По словам Захаровой, Москва надеется на то, что взятая Вашингтоном пауза не продлится долго.

Кремль надеется, что консультации все же состоятся в будущем.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и США хотят перенести переговоры по восстановлению двусторонних отношений из Стамбула в свои столицы. Ближайшие консультации должны были состояться в Москве.