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Дарчиев: Россия и США хотят перенести переговоры из Стамбула в свои столицы

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что Россия и Соединенные Штаты приняли предварительное решение о переносе консультаций по устранению «раздражителей» между странами из Стамбула в свои столицы, сообщает ТАСС .

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко», — ответил Дарчиев на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что усложняют процесс восстановления российско-американских отношений «глубинное государство» и Когресс, в котором сложилось устойчивое антироссийское лобби.

Дипломат добавил, что в ближайшее время в Москве состоятся очередные переговоры делегаций России и США.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что очень скоро состоится третий раунд консультаций с Соединенными Штатами по двусторонним раздражителям.