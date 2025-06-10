Рябков анонсировал 3-й раунд консультаций с США по «двусторонним раздражителям»

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Рябков: 3-й раунд консультаций с США по общим раздражителям скоро состоится

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что очень скоро состоится третий раунд консультаций с Соединенными Штатами по двусторонним раздражителям, сообщает РИА Новости .

«Двусторонняя проблематика. Здесь есть движение, мы работаем над повышением его темпа и интенсивности», — сказал Рябков.

При этом замглавы МИД РФ добавил, что в настоящее время дата третьего раунда двусторонних консультаций по раздражителям неизвестна.

Ранее Рябков заявлял, что США должны проявить уважение к коренным интересам России, чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном наладились.