Блогер установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика во время прыжка с парашютом

Немецкий блогер Том Копке собрал кубик Рубика во время прыжка с парашютом за 23,33 секунды и установил мировой рекорд, сообщает Сноб .

Рекорд зафиксирован на сайте Книги рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение установили в 2023 году — 28,25 секунды.

Копке впервые собрал кубик Рубика в 18 лет и с тех пор регулярно тренировался, увеличивая скорость.

«Я даже снял видео, где пытаюсь решить несколько безумных задач с кубиком Рубика, и сказал, что однажды соберу его во время прыжка с парашютом», — рассказал 23-летний блогер.

Парашютным спортом он начал заниматься за несколько недель до попытки. Во время прыжка мешало сопротивление воздуха, кроме того, блогер боялся уронить кубик.

Прыжок состоялся в феврале. На скорости более 160 км/ч Копке собрал головоломку за 23,33 секунды и побил мировой рекорд.

По словам блогера, сначала он не поверил в результат и признался, что 23 секунды показались вечностью. В дальнейшем Копке планирует сократить время сборки.

