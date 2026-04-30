Блогер установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика во время прыжка с парашютом
Фото - © Данила Большаков / Фотобанк Лори
Немецкий блогер Том Копке собрал кубик Рубика во время прыжка с парашютом за 23,33 секунды и установил мировой рекорд, сообщает Сноб.
Рекорд зафиксирован на сайте Книги рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение установили в 2023 году — 28,25 секунды.
Копке впервые собрал кубик Рубика в 18 лет и с тех пор регулярно тренировался, увеличивая скорость.
«Я даже снял видео, где пытаюсь решить несколько безумных задач с кубиком Рубика, и сказал, что однажды соберу его во время прыжка с парашютом», — рассказал 23-летний блогер.
Парашютным спортом он начал заниматься за несколько недель до попытки. Во время прыжка мешало сопротивление воздуха, кроме того, блогер боялся уронить кубик.
Прыжок состоялся в феврале. На скорости более 160 км/ч Копке собрал головоломку за 23,33 секунды и побил мировой рекорд.
По словам блогера, сначала он не поверил в результат и признался, что 23 секунды показались вечностью. В дальнейшем Копке планирует сократить время сборки.
