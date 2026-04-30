Священник с Урала убил человека, ушел на СВО и пропал без вести

Настоятеля храма из села Губернское Челябинской области Игоря Ефремова приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина. После оглашения приговора он отправился в зону проведения СВО и пропал без вести, сообщает РИА Новости .

В октябре 2024 года священник устроил застолье с односельчанином. Приятели выпивали алкоголь, но поссорились. Обвиняемый схватил со стола нож и как минимум 15 раз ударил им жертву.

В сентябре 2025 года Аргаяшский районный суд вынес священнику приговор. После этого Ефремов заключил контракт и ушел на СВО. В конце ноября 2025 года он пропал без вести.

Защита священника подавала ходатайство об отмене наказания. В четверг Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, но оставил приговор в силе.

