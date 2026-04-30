Названа дата возобновления популярного трамвайного маршрута в Петербурге

Трамвай №18 в Петербурге возобновит маршрут с 1 мая

В Петербурге с 04:30 1 мая трамвай №18 снова начнет ходить по маршруту от Гаккелевской улицы до Стародеревенской улицы. Движение восстановят после завершения ремонта путей, сообщает «Бриф24» .

СПб ГУП «Горэлектротранс» объявил о возобновлении работы трамвая №18 с раннего утра 1 мая. Маршрут вновь свяжет Гаккелевскую и Стародеревенскую улицы.

После окончания ремонта путей откроется движение по Гаккелевской улице — от улицы Оптиков до конечной остановки «Станция метро «Старая деревня», а также по Стародеревенской улице — от улицы Ильюшина до улицы Оптиков.

Трамвай №18 следует по маршруту: улица Шаврова — проспект Авиаконструкторов — Стародеревенская улица — улица Оптиков — Гаккелевская улица.

