МФЦ Ленобласти изменят график работы на майские праздники

В Ленинградской области многофункциональные центры в майские праздники будут работать по измененному графику. 1 и 9 мая прием граждан проводиться не будет, сообщает «Бриф24» .

Филиалы и отделы МФЦ 30 апреля и 8 мая завершат работу на час раньше — до 20.00. В праздничные дни 1 и 9 мая центры будут закрыты.

Бизнес-офисы 8 мая прекратят работу в 17.00. Выходные для них продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Удаленные рабочие места (УРМ и ТОСП) 30 апреля и 8 мая также закроются на час раньше. 1 и 9 мая они работать не будут.

