Рябков: США должны уважать коренные интересы РФ

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Чтобы отношения между Москвой и Вашингтоном наладились, США должны проявить уважение к коренным интересам России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС .

По словам дипломата, для возобновления конструктивного диалога с Белым домом нужен военно-политический фундамент. Прежде всего необходимо нормализовать отношения между странами.

Рябков добавил, что будущее украинского кризиса покажет, насколько США готовы к налаживанию отношений с РФ. По его словам, данный конфликт, спровоцированный предыдущими американскими властями и Западом в целом, «выступает в качестве теста, проверяет серьезность настроя Вашингтона».

Также Рябков отметил, что конфликт с Западом нельзя завершить без остановки экспансии НАТО. Это вопрос ключевой для России.

Ранее Рябков заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте.