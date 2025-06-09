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МИД заявил, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио находятся в постоянном контакте, пишет ТАСС .

Он отметил заинтересованность обеих сторон поддерживать связь по всем темам двусторонней повестки.

«Конечно, происходящее применительно к Украине и поискам путей урегулирования накладывает свой отпечаток на нашу двустороннюю повестку дня фактически на всех уровнях», — подчеркнул дипломат.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что выйдет из процесса мирного урегулирования украинского конфликта, если Киев не согласится на второй раунд переговоров, который Россия предлагает провести в Стамбуле 2 июня.