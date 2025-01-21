Беспилотник попал в жилой дом в Смоленске

Беспилотник попал в жилой дом на Автозаводской улице в Смоленске. На крыше здания произошло возгорание, сообщает Mash .

По словам очевидцев, взрывной волной выбило окна на последнем этаже. По предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, один из беспилотников упал рядом с клинической больницей в Заднепровском районе Смоленска.

Серия взрывов раздалась над Смоленском. По словам очевидцев, беспилотники направляются в сторону местного НПЗ Ярцево.