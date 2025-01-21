Над Смоленском прогремела серия взрывов

Серия взрывов раздалась над Смоленском. По словам очевидцев, беспилотники направляются в сторону местного НПЗ Ярцево, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, было слышно от 3 до 7 сильных взрывов начиная с 00:50 ночи. По предварительной информации, система ПВО сбивает воздушные цели над городом.

В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Ранее силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью. После атаки беспилотников на нефтебазе произошел пожар.