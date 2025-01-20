После падения беспилотника на нефтебазе в Воронежской области произошел пожар

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежской областью. После атаки беспилотников на нефтебазе произошел пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание», — отметил он.

В результате атаки никто не пострадал. Тушение пожара продолжат, как только это будет безопасно, отметил Гусев.

Ранее украинская сторона атаковала Казань при помощи беспилотников. Средства ПВО отработали по целям, они ликвидированы. Жертв и разрушений не зафиксировано.