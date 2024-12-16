Бесчеловечная жестокость: опубликовано видео гибели кота Твикса

Сначала пользователи обвинили в гибели животного проводницу поезда, но затем стало понятно, что кот выбрался из переноски, а выкинул его на мороз на станции в Кирове некий мужчина. Женщина только вынесла Твикса в тамбур.

Ранее представители приюта «Матроскин» сообщили о реальной причине гибели бодипозитивного 17-килограммового кота Крошика. Он умер из-за кардиогенного отека легких.

В конце августа 2024 года Крошик уже не мог самостоятельно передвигаться и тогда врачи назначили ему диету, но в октябре октября из приюта пришла грустная новость о кончине ставшего знаменитым котика. Врачи пытались его спасти, но оказались бессильны. Воспалительные процессы скорее всего возникли на фоне ожирения.