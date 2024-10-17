Бес попутал: священник убил мужа сельской учительницы прямо в своей обители

Настоятель храма в Челябинской области убил мужчину во время конфликта

Настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери Игорь Ефремов выпивал вместе с супругом учительницы школы села Губернское в Челябинской области. В какой-то момент между товарищами возникла ссора, и священник убил оппонента, сообщает Mash .

Во время конфликта отец Игорь нанес удар мужчине. Оказалось, что ранения были несовместимы с жизнью — муж педагога скончался.

Ранее Ефремов работал актером мим-театра «Проспект», гастролировал по всей стране, а после пошел работать на завод. Через некоторое время покрестился и принял сан. Он отмечал, что со священников всегда большой спрос.

«Но не многие понимают, что священник — такой же спасающийся человек со своими недостатками. Как сказал один из святых, церковь — не парад торжествующих святых, а шествие кающихся грешников», — говорил отец Игорь.

Ранее болгарский иподиакон Атанас Стефанов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российское гражданство. Видеообращение священник снял в Воронеже.