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Болгарский иподиакон Атанас Стефанов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать ему российское гражданство. Видеообращение священник снял в Воронеже, сообщает Mash .

Стефанов в Софии предал анафеме украинского лидера Владимира Зеленского и его кортеж. Теперь он записал послание Путину с просьбой дать ему российское гражданство.

«Я и 90% болгарского народа хотят иметь российское гражданство. <…> Мы один православный народ. Болгария — это Россия», — заявил Стефанов.

Также священник признался, что часть детства провел в Курской области, поэтому он переживает из-за нынешних событий в регионе.

В марте Стефанов назвал украинский флаг фашистским и сбросил его со здания мэрии Софии. Он неоднократно осуждал действия киевского режима, в том числе атаку БПЛА на Воронеж.

Ранее скандально известный 69-летний бывший священник Николай Романов (схиигумен Сергий), осужденный на 7 лет колонии за захват монастыря, попросил помилования у Путина и патриарха Кирилла.